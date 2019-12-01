Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 17:12:13

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.— Una advertencia directa y una frase desafiante: “No vamos a retroceder”. El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que la corrupción en México fortalece a las redes de los cárteles y reiteró su compromiso de exponer sus vínculos con actores políticos corruptos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cole sostuvo que esas conexiones amenazan a las comunidades estadounidenses. El señalamiento fue contundente.

La advertencia llega cuatro días después de la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera “El Mencho”, quien fuera jefe máximo del Cártel Jalisco, Nueva Generación. Fue condenado en Estados Unidos a 22 años y medio de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas. En el comunicado de ese caso, Cole ya había señalado que la DEA y las fuerzas HSTF buscarían responsabilizar a quienes dirigen, financian y facilitan las operaciones de los cárteles.

El alcance del discurso va más allá de los capos: también apunta a las redes que permiten su funcionamiento.

El contexto incluye una acusación presentada por fiscales estadounidenses el pasado 29 de abril contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos delitos de narcotráfico y armas. Las autoridades alegan colaboración con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.

Existe, además, un antecedente de alto nivel que terminó en sentencia: Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue condenado en octubre de 2024 a 38 años y cuatro meses de prisión, después de que un jurado lo declarara culpable por delitos relacionados con su colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Por ahora, la advertencia de Cole tiene destinatarios generales y un tono inequívoco. La promesa de exponer vínculos está sobre la mesa; los nuevos nombres y las pruebas no aparecen en la publicación.