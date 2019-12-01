Tecámac, Estado de México, a 17 de noviembre de 2026.- Tres trabajadores perdieron la vida luego de que varios cilindros utilizados en labores de soldadura estallaran en un taller de hojalatería ubicado en la colonia San Mateo Tecalco, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El accidente ocurrió este martes sobre la calle 20 de Noviembre, cuando los empleados manipulaban equipo de soldadura autógena y tanques de oxígeno dentro y fuera del establecimiento. De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, la fuerza de la detonación provocó que los hombres fueran proyectados y sufrieran quemaduras y lesiones que les ocasionaron la muerte en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Fernández, de 47 años; Joaquín “N”, de 50, y Kevin “N”, de 22 años. Habitantes de la zona reportaron haber escuchado un fuerte estruendo acompañado de una onda expansiva que generó alarma entre los vecinos.

Tras el siniestro, elementos de la Guardia Civil y personal de seguridad acudieron al inmueble para acordonar el área y atender la emergencia. La Fiscalía Regional fue notificada para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas de la explosión. Asimismo, se prevé revisar los inmuebles cercanos para descartar posibles afectaciones.