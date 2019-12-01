Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- La definición de las coordinaciones estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027 se mantendrá sin cambios, pese a las diferencias que han surgido con el Partido del Trabajo (PT), luego de que este último insistiera en realizar una segunda encuesta para elegir a los perfiles que encabezarán el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán y Nuevo León.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó que exista un acuerdo con el PT para repetir los ejercicios de medición y aclaró que su partido no contempla modificar los resultados de los procesos internos que ya se llevaron a cabo.

La dirigente explicó que el tema fue abordado con Alberto Anaya, líder nacional del PT, durante una reunión en Nuevo León; sin embargo, sostuvo que la postura de Morena es respetar la convocatoria aprobada por su Comité Ejecutivo Nacional y continuar con las siguientes etapas del proceso electoral.

En ese sentido, señaló que las declaraciones sobre una segunda encuesta corresponden a planteamientos del PT y no a un acuerdo formal entre las fuerzas políticas que buscan mantener una alianza rumbo a 2027.

Las diferencias se han hecho visibles particularmente en Michoacán, donde Morena designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Transformación, mientras que el PT respalda al senador Raúl Morón y considera necesario realizar una nueva medición para definir al representante de la coalición.

En Nuevo León ocurre una situación similar, pues el partido guinda nombró a Clara Luz Flores como coordinadora estatal, mientras que el PT plantea medir nuevamente su posicionamiento frente al diputado local Jesús Elizondo.

Pese a las discrepancias, Montiel sostuvo que Morena continuará con los procedimientos establecidos en sus estatutos y llamó a respetar las reglas internas, al tiempo que descartó que la negativa a realizar nuevas encuestas represente una postura en contra de algún aspirante en particular.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, ha defendido la existencia de un entendimiento para repetir la encuesta en Michoacán y considera que este ejercicio permitiría resolver las diferencias entre ambos partidos y mantener la unidad de cara a los comicios del próximo año.