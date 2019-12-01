Fortalece la SSP Michoacán la Línea Violeta para combatir violencia de género

Morelia, Michoacán, a 8 de abril 2026.- Con la finalidad de combatir la violencia de género, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) promueve el uso de la Línea Violeta, ahora integrada a la aplicación móvil 911 Michoacán. Esta herramienta permite que mujeres y niñas activen una alerta inmediata conectada directamente al C5i, garantizando el despliegue de la Guardia Civil y contención psicológica especializada.

Sobre el particular se informó que el proceso es sencillo: al presionar el apartado Línea Violeta que se encuentra dentro de la aplicación, la usuaria envía su ubicación y una descripción del riesgo. De inmediato, un operador especializado inicia el protocolo de acompañamiento telefónico mientras las unidades operativas se desplazan al punto exacto para realizar la detención o contención necesaria.

Para asegurar un seguimiento real, cada reporte se integra al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). Esto permite generar expedientes únicos por usuaria y garantiza que el apoyo institucional sea continuo, facilitando la canalización a instancias como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas tras la emergencia.

Esta herramienta se distingue por su enfoque integral, ya que no solo protege a la víctima, sino que busca solucionar el problema de raíz. A través de Justicia Cívica, se obliga a los agresores a cursar psicoterapias para el control de la ira; el objetivo es transformar conductas violentas mediante la reeducación, complementando la sanción legal para evitar la reincidencia.

Finalmente, la SSP invita a las michoacanas a descargar la aplicación 911 Michoacán y confiar en este sistema. Asimismo, recuerda que la Línea Violeta también está disponible en el número 800 685 3711. La institución reitera que el uso de un solo botón puede salvar vidas, contando con personal capacitado para intervenir con eficacia ante cualquier situación de riesgo.