Conductora se impacta contra barda de guardería del IMSS en Celaya, Guanajuato

Conductora se impacta contra barda de guardería del IMSS en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 09:01:19
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Celaya, Guanajuato, 8 de abril del 2026.- Una mujer lesionada, trasladada a un centro médico, y daños materiales fue el saldo de un accidente vial registrado en el barrio de San Miguel en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este miércoles en la calle Diego Rivera, esquina con Benito León, cuando vecinos escucharon un fuerte golpe contra una barda.

Se trató de un camión americano que se impactó contra la barda de la guardería del IMSS, en un horario en el que el personal comienza a llegar para recibir a los menores.

Según versiones, la conductora perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad y terminó estrellándose contra la barda.

El hecho fue notificado a las autoridades, por lo que rápidamente acudió personal de urgencias médicas para brindar atención a la afectada, quien tras ser estabilizada fue trasladada a un nosocomio para continuar con su atención médica.

La zona fue delimitada mientras las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

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