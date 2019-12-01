De salario de 38 mil a fiesta millonaria: Pemex denuncia a su empleada por los "XV años del siglo en Tabasco"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 08:39:59

Ciudad de México, 8 de abril del 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que el 7 de abril presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de la empresa productiva del Estado, para que se analice el caso y se determinen las acciones correspondientes conforme a la ley.

La funcionaria ocupa el cargo de auxiliar técnico “B” dentro de Pemex Exploración y Producción (PEP). De acuerdo con registros de la plataforma Nómina Transparente, percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos, lo que se traduce en un ingreso neto aproximado de 38 mil pesos.

La denuncia surge luego de que se difundiera información sobre la lujosa fiesta de XV años organizada para su hija, un evento realizado en Tabasco que, según estimaciones extraoficiales, habría tenido un costo cercano a 40 millones de pesos.

La celebración fue para María Fernanda, hija de Guillén Ávalos y de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño que ha sido identificado como contratista de Pemex.

El festejo destacó por la participación de artistas y figuras del espectáculo, además de contar con la conducción de la presentadora Galilea Montijo y presentaciones musicales de Belinda y del cantante colombiano J Balvin.

En diversas declaraciones patrimoniales, Guillen Ávalos informó la propiedad de diversos bienes, tales como viviendas terrenos y un automóvil BMW adquirido de contado.