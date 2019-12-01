Aprehenden a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo; todos jóvenes al servicio del crimen organizado

Aprehenden a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo; todos jóvenes al servicio del crimen organizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 08:13:16
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Morelia, Michoacán, 8 de abril del 2026.- Como resultado de las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en torno al secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro “N”, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en su contra de igual número de personas por estos hechos.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, y en coordinación con autoridades del estado de Querétaro, fueron detenidos Axel “N” y José Alonso “N” en aquella entidad, así como Francisco Adolfo “N”, en el municipio de Ocampo.

Las personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

Estas acciones derivan de trabajos de inteligencia, investigación de campo y coordinación interinstitucional, que permitieron ubicar y detener a los presuntos responsables fuera y dentro del estado.

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