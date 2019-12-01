Localizan sin vida a trabajador atrapado en mina Santa Fe, en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 08:35:21

El Rosario, Sinaloa, a 8 de abril 2026.- Autoridades de los tres niveles de gobierno informaron sobre la localización sin vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

A través de redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que tras el hallazgo del minero fallecido se “realizaron los procedimientos técnicos para la recuperación”.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) dio inicio a las diligencias de ley para el traslado del cuerpo a su unidad forense, en donde llevarán a cabo la identificación de la víctima.

Además, ene l boletín de prensa de aseguró que las unidades de rescate mantienen las labores ininterrumpidas para localizar al cuarto trabajador que sigue atrapado en la mina desde hace más de 10 días.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los avances de las operaciones durante su conferencia de prensa matutina del 8 de abril.