Por celos, le apagan la camioneta a distancia en plena carretera al descubrir viaje con su ex; ocurrió en Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 08:30:12

Altamira, Tamaulipas, 8 de abril del 2026.- Lo que sería un viaje familiar hacia la playa terminó en un incidente inusual cuando una camioneta fue desactivada de forma remota mientras circulaba por una carretera en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes, una mujer de 32 años de edad salió de Saltillo, Coahuila, acompañada de sus hijas y de su expareja con destino a Playa Miramar.

Sin embargo, durante el trayecto, a la altura de Villa Cuauhtémoc, el vehículo en el que viajaban se detuvo repentinamente tras ser bloqueado mediante un sistema satelital de control.

El automóvil quedó inmovilizado en plena vía, lo que obligó a solicitar apoyo de las autoridades.

Al llegar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que la unidad había sido desactivada por su propietario, quien presuntamente utilizó el sistema de rastreo para bloquearla a distancia.

Según la versión de la mujer, el dueño del vehículo sería su actual pareja, quien se habría molestado y puesto celoso al enterarse de que ella viajaba con su exesposo y sus hijos, lo que habría derivado en la decisión de detener la camioneta de manera remota.

El caso no dejó personas lesionadas, pero volvió a abrir el debate sobre el uso de tecnologías de control vehicular y los riesgos que pueden presentarse cuando estos sistemas se utilizan en situaciones de conflicto personal.