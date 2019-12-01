Aseguran más de 250 kilos de estupefacientes con valor de 56 mdp, en costas de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 08:57:32

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 8 de abril 2026.- Personal de la Secretaria de Marina-Armada de México (Semar) logró el aseguramiento de 265 kilogramos de estupefacientes sintéticos valorados en 56.7 millones de pesos, en las costas de Michoacán.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados interceptaron una embarcación sin tripulación en la cual se encontraban cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilogramos de presunta cocaína.

Además, el Gabinete de Seguridad federal detalló que el decomiso se realizó a través de un seguimiento marítimo que se inició a 66 millas náuticas al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas y culminó cuando la embarcación tocó tierra en las costas de Maruata, Michoacán.

Asimismo, las autoridades subrayaron que se impidió la posible distribución en las calles, de unas 530 mil dosis de drogas.

De acuerdo con cifras del organismo de seguridad, durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Semar ha incautado 62 toneladas de cocaína en alta mar como “parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado”.