Ultiman a dos personas en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 09:54:16

Apatzingán, Michoacán, 8 de abril del 2026.- Los cuerpos de dos personas que fueron asesinadas a tiros, se localizaron debajo del puente de la comunidad de San Antonio la Labor, en este municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que fue esta mañana de miércoles que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, ubicado a un costado de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y otras corporaciones quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, huellas de tortura y estaban envueltos en una cobija, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.