Formaliza SSP Michoacán nombramiento de Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada

Morelia, Mich., a 20 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) formalizó este miércoles el nombramiento de Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada (SIE), en un acto encabezado por el titular de la dependencia, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien entregó personalmente el nombramiento.

Durante un encuentro en las oficinas de la dependencia, Oseguera Cortés subrayó la experiencia y el profesionalismo de Israel Vega Rodríguez, destacando que su incorporación permitirá fortalecer el trabajo de inteligencia y la coordinación interinstitucional en el combate a la delincuencia en la entidad. Por su parte, el nuevo subsecretario agradeció la confianza depositada en su persona y refrendó su compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y eficacia en beneficio de las y los michoacanos.

Con más de dos décadas dedicadas a la seguridad y la investigación criminal, Israel Vega Rodríguez ha desarrollado una sólida trayectoria tanto en el ámbito académico como en el operativo. Es Licenciado en Derecho, cuenta con un posgrado en Derecho Civil y una maestría en Criminalística, además de haber recibido un Doctorado Honoris Causa por su contribución en materia de justicia y seguridad.

En lo operativo, inició su carrera en la Policía Federal en 2007, donde escaló posiciones hasta llegar a ser Director General de Operaciones Técnicas y Tácticas en la División de Investigación, coordinando casos de alto impacto a nivel nacional. Posteriormente, asumió la Coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad en Baja California entre 2019 y 2020, y más tarde se integró a la Guardia Nacional, donde colaboró con la Coordinación Nacional Antisecuestro, desempeñando funciones clave en la investigación de campo y la coordinación de operaciones en esa entidad.

El nuevo subsecretario también cuenta con una amplia formación internacional. Ha recibido reentrenamiento del FBI en México, cursó programas de alta especialización en la Academia Europea de Seguridad (Euseca), en Polonia, centrados en combate urbano y operaciones en zonas hostiles, y se capacitó en Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial en la Policía Nacional de Colombia.

Su visión en materia de seguridad se ha enriquecido con la participación en foros internacionales de alto nivel, entre ellos la Cuarta Reunión Trilateral sobre Trata de Personas entre México, Estados Unidos y Canadá, la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas en 2024, la Mesa Redonda México–Estados Unidos sobre Tráfico de Armas en 2023, y la 27th Annual Problem-Oriented Policing Conference celebrada en Houston, Texas.

Con este nombramiento, la SSP de Michoacán busca consolidar el área de investigación especializada como un pilar estratégico en la lucha contra la delincuencia organizada, en un momento clave para la seguridad pública del estado.