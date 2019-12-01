Fiscalía realiza el procedimiento correspondiente para determinar número de víctimas en fosa de Villagrán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 12:51:25

Irapuato, Guanajuato, a 6 de enero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato realiza el procedimiento correspondiente para determinar el número de víctimas localizadas en una fosa clandestina descubierta en el municipio de Villagrán, informó el fiscal estatal Gerardo Vázquez Alatriste, quien precisó que hasta el momento no existe una cifra oficial confirmada.

El titular de la Fiscalía explicó que los trabajos periciales continúan en el lugar y que será hasta concluir las diligencias cuando se pueda informar con certeza la cantidad de cuerpos encontrados.

Aclaró que las versiones que han circulado sobre un número específico no son oficiales. “No, no son 10. Esperamos que no. Estamos en trabajo. No tengo un número”, declaró.

Vázquez Alatriste señaló que, aunque la autoridad cuenta con datos preliminares, éstos no pueden hacerse públicos mientras la investigación siga abierta. “Sí lo sé, pero no lo voy a decir hasta el momento. Está en curso de investigación”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de actuar con responsabilidad y respeto hacia las familias que podrían verse afectadas por el caso. “Yo tengo que informar la cantidad correcta, porque esa misma cantidad de personas van a acudir a recoger sus cuerpos. No quisiera dar un número menor o incorrecto”, afirmó.

El fiscal agregó que personal especializado continúa con la revisión del sitio y adelantó que él mismo acudiría a supervisar las labores. Indicó que una vez que se cuente con información oficial y verificada, ésta será dada a conocer de manera transparente, evitando especulaciones que puedan generar confusión o angustia social.