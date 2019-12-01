Fiscalía pone en marcha el Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro inauguró el Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia, mediante la firma de un convenio de colaboración con instituciones universitarias, en un encuentro realizado en el auditorio de BLOQUE, con la participación de estudiantes y representantes de los sectores académico, empresarial y tecnológico.

La Vice Fiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, Yanin Zendejas Rojas, dio la bienvenida a la comunidad universitaria y a representantes de los sectores empresarial y tecnológico. Por su parte, el Presidente Municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, ofreció un mensaje con motivo del inicio de actividades del Laboratorio y acompañó la firma del convenio como testigo de honor.

El convenio fue firmado por el Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y representantes de las instituciones académicas participantes: Alberto De Jesús Pastrana Palma, Director de Innovación de la Universidad Autónoma de Querétaro; Enrique Arturo Cantoral Uriza, Director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla de la UNAM; Verónica Martínez Estrada, Directora de Capital Social y Vinculación de distritoQRO del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro; y Andrea Pérez Rodríguez, Subdirectora Administrativa del Instituto Tecnológico de Querétaro, perteneciente al Tecnológico Nacional de México.

Como parte del encuentro, el Fiscal General impartió la ponencia “Aplicación de inteligencia e innovación en procuración de justicia”, en la que destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas que respondan a las necesidades de investigación y permitan agilizar los procesos institucionales.

Durante su exposición, presentó Sinergia Digital, el nuevo modelo que conecta a la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado mediante medios electrónicos para la solicitud y autorización de actos de investigación como lo son los cateos. Su primera aplicación se realizó durante la Operación “MÁSCARA”, en Lomas de Casa Blanca, donde las órdenes de cateo fueron solicitadas desde el lugar de la intervención y las autorizaciones judiciales se recibieron en tiempo real, lo que permitió proceder a su ejecución.

El Fiscal General enfatizó que la procuración de justicia necesita del talento, la creatividad y el ingenio de las y los jóvenes para innovar en el ámbito digital. Invitó a la comunidad estudiantil a involucrarse en el Laboratorio y aportar sus conocimientos al desarrollo de soluciones que fortalezcan la investigación y mejoren la respuesta de la institución a la ciudadanía.

El Laboratorio abre un espacio de colaboración entre la Fiscalía, las universidades y el sector tecnológico para vincular el conocimiento académico con las necesidades de la procuración de justicia e impulsar proyectos con la participación de las nuevas generaciones.