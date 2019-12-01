Ataque con arma blanca en secundaria de Torreón, Coahuila deja un muerto y 3 heridos

Ataque con arma blanca en secundaria de Torreón, Coahuila deja un muerto y 3 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 11:15:17
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Torreón, Coahuila, a 1 de octubre 2026.- Un ataque con armas blancas dentro de la Secundaria Número 13, localizada en el Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, dejó un saldo preliminar de una persona sin vida y 3 más heridas, informaron las autoridades locales.

Además, se indicó que tras la agresión, personal de seguridad detuvo a dos sospechosos, ambos menores de edad.

Igualmente, se confirmó que la víctima fatal era la subdirectora del plantel educativo.

También se mencionó que una de las personas lesionadas perdió una de sus extremidades al ser herida con un machete.

De manera extraoficial se dijo que el atentado habría iniciado dentro de los baños de la institución, donde dos jóvenes de identidad desconocida se escondieron.

De igual forma se presume que los atacantes no son estudiantes de esa escuela, sino que son personas ajenas a las instalaciones.

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