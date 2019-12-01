Continúa la búsqueda de Ma. Elvia, adulta mayor desaparecida hace 13 días en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 13:04:38

Uruapan, Michoacán, a 1 de octubre 2026.- Cuerpos de rescate y familiares intensificaron este jueves el operativo para tratar de localizar en Uruapan a Ma. Elvia Alejandra Arreola Ortega, de 73 años de edad, desaparecida hace 13 días.

Al respecto se informó que la adulta mayor se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de septiembre, por lo que ante el paso de los días sin noticias sobre su paradero se reforzaron las labores de búsqueda, incluyendo la revisión de zonas de difícil acceso.

A solicitud de Protección Civil Municipal de Uruapan se incorporó personal de la División de Rescate Vertical de Rescate Michoacán, cuyos integrantes realizan recorridos y revisiones en puntos donde las condiciones del terreno requieren equipo y personal especializado.

En el despliegue participan además elementos de la Fiscalía de Michoacán, Guardia Civil, Policía Municipal, Protección Civil Municipal y guardabosques, además de familiares que se han sumado a las acciones para encontrar algún indicio que permita ubicar a Ma. Elvia.

Las labores se concentran en ampliar el perímetro de búsqueda y revisar áreas accidentadas, barrancas y otros puntos de complicado acceso.

La desaparición de la mujer de 73 años ha movilizado a sus familiares desde el pasado 19 de septiembre, quienes mantienen la búsqueda mientras transcurren los días sin conocer su paradero.

El operativo continúa y hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su localización.