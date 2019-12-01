Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a hombre localizado sin vida en Pátzcuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 12:19:28

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la sociedad en general para lograr la identificación de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 24 de septiembre, en un camino de terracería ubicado en la localidad de Tzurumútaro, municipio de Pátzcuaro.

De acuerdo con las actuaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión media y cabello negro, tez clara, mentón cuadrado, rostro alargado, cejas pobladas, ojos medianos de color café, nariz mediana y recta, boca mediana y labios medianos. Asimismo, al momento de su localización presentaba barba y bigote en crecimiento.

Vestía playera negra de manga corta, pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, gorra color café, tenis negros y bóxer gris.

Como señas particulares, presenta tres tatuajes: uno de una sola tinta color negro con una leyenda ilegible, localizado en el antebrazo izquierdo; otro, también con leyenda ilegible, ubicado en ambos nudillos; y uno más con la figura de un pez, localizado en la pierna izquierda.

La FGE hace un llamado a quienes cuenten con información que permita establecer la identidad de esta persona, para que la proporcionen ante la autoridad correspondiente, a fin de contribuir con el desarrollo de las investigaciones.