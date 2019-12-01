Policía Morelia detienen a sujeto en posesión de sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 12:10:27

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre 2026.- Un sujeto que tenía en su poder varias dosis de un enervante vegetal, fue detenido por elementos de la Policía Morelia en las inmediaciones del Bosque Cuauhtémoc.

Al respecto se informó que agentes de la corporación municipal llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia.

En un momento determinado fueron alertados de un sujeto a bordo de una motocicleta, en actitud sospechosa, sobre la avenida Ventura Puente.

Acto seguido los uniformados detuvieron al individuo al cual se le encontró en posesión de mariguana situación por la que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.