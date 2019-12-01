Fiscalía investiga homicidio de comerciante en mercado de Chilpancingo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 16:28:42
Chilpancingo, Guerrero, a 26 de septiembre de 2025.- Un ataque armado dentro del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla dejó como saldo la muerte de Yahir de Jesús Morales Jiménez, de 35 años de edad, propietario de la pollería “La Esperanza”, El hecho ocurrió la tarde del viernes en la nave 3 del área de carnicerías.

De acuerdo con reportes de seguridad, hombres armados dispararon contra el comerciante, provocándole heridas en la cabeza y el tórax. Familiares lo trasladaron de Inmediato al Hospital del Sur, donde finalmente perdió la vida mientras recibía atención médica.

En el sitio del ataque, autoridades localizaron al menos siete casquillas calibre .380 y manchas de sangre. Al lugar acudieron elementos de los tres niveles de gobierno tras la alerta al 911, aunque no se reportaron detenciones.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Hasta el momento, no se han dado a conocer avances sobre los responsables del homicidio.

 

 

