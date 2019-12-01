Fiscalía General del Estado investiga mensajes del Ejército Purépecha de Liberación Michoacana

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado, ya cuenta con una carpeta de investigación en relación con los mensajes difundidos a través de videos por el autodenominado Ejército Purépecha de Liberación Michoacana (EPLM), confirmó Carlos Torres Piña, Fiscal titular de la FGE.

"Sí, la Fiscalía del Estado ya abrió estas carpetas, se le pidió a la Fiscalía de la región y a la Fiscalía también de investigación y de inteligencia que abriera las investigaciones correspondientes y no echamos el saco roto a ningún tema. Estamos atentos y la Fiscalía realizará los operativos pertinentes en coordinación con todos los órdenes de gobierno y las áreas de seguridad," comentó el ex secretario bde Gobierno

Detallo que al hacerse referencia en uno de los mensajes, sobre los municipios de Los Reyes, Cotija, Tinguindin , Tocumbo, y Periban, habrá especial atención durante las festividades patrias.

"Ayer también en la reunión que se tuvo con las diferentes fuerzas federales que encabeza el gobernador de GIO, se atendieron las indicaciones para reforzar la presencia de todas las fuerzas federales, locales y por lo que respecta a la fiscalía mantendremos una presencia en diferentes zonas de nuestra entidad por las diferentes fiscalías especializadas y regionales, "agregó en entrevista el funcionario estatal quien reiteró que no se desestima ninguna amenaza.

Por su parte , el secretario de Seguridad Pública Estatal,

Juan Carlos Oseguera Cortés, indicó que se reservan los datos arrojados hasta el momento, pero aseguró que las características del llamado EPLM, no obedecen a grupos indígenas.