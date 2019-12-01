Trasladan a un hospital de Chilpancingo al único sobreviviente del caso Ayotzinapa

Trasladan a un hospital de Chilpancingo al único sobreviviente del caso Ayotzinapa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:56:06
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Chilpancingo, Guerrero, a 27 de marzo de 2026.- La mañana de este viernes, Aldo Gutiérrez Solano, el único sobreviviente del caso Ayotzinapa  ocurrido el 27 de septiembre del 2014, en donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas en Iguala, fue llevado a un hospital de Chilpancingo en un helicóptero de la Policía Estatal.

El traslado se realizó alrededor de las 07:00 horas de este día desde el municipio de Ayutla de los Libres, el cual está localizado en la Costa Chica de Guerrero.

El estudiante, quien quedó lesionado durante el ataque por presuntos miembros de los Guerreros Unidos y se encuentra en estado vegetativo de desde hace 11 años, en la última semana ha presentado un deterioro en su salid, por lo que se solicitó su traslado.          

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre este hecho, pero la familia del normalista pide que intervengan las autoridades.

                              

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