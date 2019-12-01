México envía cuarto buque con ayuda humanitaria a Cuba

México envía cuarto buque con ayuda humanitaria a Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 20:32:04
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Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.- El Gobierno de México envió un cuarto buque con ayuda humanitaria a Cuba, como parte de las acciones de apoyo a la isla.

Se trata del Buque de Apoyo Logístico Huasteco, que zarpó del puerto de Veracruz y arribó a territorio cubano con más de 96 toneladas de víveres, principalmente frijol y arroz.

Con este envío, suman ya 3 mil 125 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a Cuba, las cuales han sido enviadas con la participación de los gobiernos de la Ciudad de México y Puebla, así como de diversas organizaciones sociales.

Las autoridades destacaron que estos apoyos forman parte de los esfuerzos solidarios del país para atender las necesidades de la población cubana.

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