Choque entre autobús y camión de carga deja al menos dos muertos, en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 14:10:07

Nativitas, Oaxaca, 16 de diciembre 2025.- Al menos dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas a causa de un choque entre un autobús de pasajeros y un camión de carga que se registró en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, en el tramo comprendido entre Nativitas y Coixtlahuaca.

El gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz confirmó la tragedia a través de redes sociales y detalló que el incidente se suscitó sobre el kilómetro 147+800.

“Respecto al accidente suscitado esta mañana en la autopista Cuacnopalan – Oaxaca, en el tramo comprendido entre Nativitas y Coixtlahuaca, informamos que ya se está brindando la atención necesaria a las personas heridas con el apoyo de la Policía Vial Estatal, la Guardia Nacional, y servicios de salud”, expuso el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos indicó que los heridos fueron trasladados a los hospitales Sagrado Corazón de Jesús en Tehuacán, Puebla y Reforma de Oaxaca.

Además, la dependencia estatal exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta carretera o tomar vías alternas, ya que se mantiene circulación intermitente en ambos sentidos.