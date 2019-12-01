Fiscalía de Guanajuato asesta golpe a redes de extorsión: sentencias y procesos penales en cuatro municipios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:31:28
Guanajuato, Guanajuato, a 27 de febrero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por medio de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE), obtuvo resultados contundentes en el combate a la extorsión, tras lograr dos sentencias condenatorias y la vinculación a proceso de dos personas más en distintos puntos del estado.

Las acciones se derivaron de investigaciones coordinadas en las ciudades de Salamanca, San Francisco del Rincón, Celaya y San Felipe, donde participaron agentes de investigación criminal, peritos criminalistas, analistas de información y agentes del Ministerio Público, lo que permitió integrar carpetas sólidas y obtener resoluciones judiciales firmes.

En Salamanca, GUADALUPE “N” fue sentenciada a prisión, luego de acreditarse que utilizaba el nombre de un grupo delictivo para exigir fuertes sumas de dinero, amenazando con atentar contra los negocios y las familias de sus víctimas.
Por otro lado, en San Francisco del Rincón, MARÍA FERNANDA “N” también fue condenada penalmente tras comprobarse su participación en la extorsión a una notaría, donde incluso se realizaron disparos de arma de fuego dentro del establecimiento con el objetivo de intimidar a los afectados y forzar la entrega de efectivo.

En materia de procesos penales en curso, en Celaya fue vinculado a proceso ALEJANDRO “N”, presunto integrante de una red de extorsión que operaba contra comerciantes de los mercados Morelos, Cañitas y 5 de Febrero, a nombre de un grupo delictivo.

Asimismo, en el municipio de San Felipe, el juez dictó vinculación a proceso contra ROGELIO “N”, quien presuntamente se hacía pasar por integrante de la delincuencia organizada para exigir una suma considerable de dinero a una víctima, bajo la amenaza de privarla de su libertad.

En ambos casos, el Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios para que la autoridad judicial determinara el inicio formal de los procesos legales correspondientes.

