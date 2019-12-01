Fiscalía de Desaparecidos ampliará búsqueda en predio de diputado Tafolla, instruye Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre del 2025.- El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que ha instruido a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que pueda ampliar la búsqueda del predio propiedad del diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, luego de que ahí se encontraron restos humanos por un colectivo de madres buscadoras.

En conferencia de prensa, el Fiscal del estado señaló que ha sostenido diálogo con el legislador local, quien está en disposición de que se amplíen las investigaciones en su propiedad, por lo que habrán de ampliar las indagatorias.

Asimismo, dijo que es positivo que los particulares puedan permitir las labores de búsqueda de personas para que de esta manera puedan realizar más de este tipo de revisiones.

Torres Piña subrayó que la Comisión Estatal de Búsqueda autorizó las jornadas de búsqueda en predios particulares en conjunto con sus dueños, mismas que se realizaron los días miércoles y jueves.