Fiscalía de Desaparecidos ampliará búsqueda en predio de diputado Tafolla, instruye Torres Piña

Fiscalía de Desaparecidos ampliará búsqueda en predio de diputado Tafolla, instruye Torres Piña
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 17:59:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre del 2025.- El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que ha instruido a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que pueda ampliar la búsqueda del predio propiedad del diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, luego de que ahí se encontraron restos humanos por un colectivo de madres buscadoras.

En conferencia de prensa, el Fiscal del estado señaló que ha sostenido diálogo con el legislador local, quien está en disposición de que se amplíen las investigaciones en su propiedad, por lo que habrán de ampliar las indagatorias.

Asimismo, dijo que es positivo que los particulares puedan permitir las labores de búsqueda de personas para que de esta manera puedan realizar más de este tipo de revisiones.

Torres Piña subrayó que la Comisión Estatal de Búsqueda autorizó las jornadas de búsqueda en predios particulares en conjunto con sus dueños, mismas que se realizaron los días miércoles y jueves.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en domicilio de la colonia Solidaridad en Morelia, Michoacán, aseguran 175 dosis de estupefacientes
Pierde la vida un hombre durante ataque armado en la comunidad de Tenería de Santuario de Celaya, Guanajuato
Fiscalía de Desaparecidos ampliará búsqueda en predio de diputado Tafolla, instruye Torres Piña
El capo Ignacio Rentería por fin pagará por años de terror en Michoacán: de tener una recompensa de 10 millones a pasar 20 años en cárcel 
Más información de la categoria
El capo Ignacio Rentería por fin pagará por años de terror en Michoacán: de tener una recompensa de 10 millones a pasar 20 años en cárcel 
¡En su primer acto público! Grecia Quiroz y Bedolla inauguran juntos Mercado Poniente en Uruapan
Joaquín Guzmán López se declarará culpable en una corte de Estados Unidos
Policías de Ario evitan detención por reportarse con COVID; aún hay elementos en activo: Torres Piña
Comentarios