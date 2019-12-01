Fiscalía activa protocolo para periodistas tras ataque armado contra administrador de página informativa en Uruapan, Michoacán; menor herido colateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 22:52:39

Uruapan, Mich., a 4 de enero de 2026.– La violencia contra quienes informan a la ciudadanía volvió a sacudir a Uruapan. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una Carpeta de Investigación por la agresión armada contra el comunicador Antonio C., administrador de la página informativa “Patrullando tu colonia”, ataque que también dejó a un adolescente de 17 años herido de bala.

De acuerdo con el reporte oficial, poco antes de las 18:00 horas, la Fiscalía Regional fue notificada del ingreso hospitalario del comunicador y del menor, quienes presentaban lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego, lo que activó de inmediato la intervención ministerial.

Ataque directo y víctima colateral

Los datos preliminares indican que el ataque ocurrió en la calle Fray Juan de San Miguel, esquina con Anillo de Circunvalación, en la colonia La Quinta, una zona con alta afluencia vehicular y peatonal. En ese punto, el periodista fue agredido por sujetos armados, mientras que el adolescente resultó herido al encontrarse en el lugar al momento del atentado, convirtiéndose en víctima colateral del ataque.

Ambos fueron auxiliados en el sitio y trasladados a un hospital local, donde permanecen bajo atención médica.

Fiscalía reconoce agresión contra periodista

Ante la gravedad de los hechos, la FGE informó que se activó el Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ordenando además medidas de protección para las víctimas, un reconocimiento implícito de que el ataque está vinculado a la labor informativa del comunicador.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Nuevo golpe a la libertad de informar

Este atentado se suma a una preocupante cadena de agresiones contra comunicadores y administradores de páginas informativas locales, quienes, ante el vacío de información oficial inmediata, se han convertido en una de las principales fuentes de reporte ciudadano en regiones marcadas por la violencia.

El caso de Uruapan vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de quienes documentan hechos de seguridad, así como los riesgos que enfrenta la población civil, evidenciados en este ataque donde un menor de edad resultó herido sin tener relación directa con el hecho.