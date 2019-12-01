Balean a mujer y su hijo en pleno centro de Zamora, Michoacán; resultan heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 21:06:37

Zamora, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- En plena venta de juguetes para el Día de Reyes una mujer y su hijo menor de edad resultaron lesionados al ser blancos de una agresión armada, el presunto agresor logró escabullirse entre la gente, según se informó.

Respecto al hecho se conoció que minutos antes de las 19:00 horas de este lunes a los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Corregidora casi esquina con 5 de Mayo de la colonia Centro.

Al sitio se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional quienes fueron notificados que una mujer y un niño se habían trasladado a un nosocomio cercano al resultar lesionados.

Los oficiales acordonaron el sitio donde encontraron un casquillo percutido calibre 40mm, posterior acudieron al nosocomio para brindarle seguridad a los afectados.

Tratándose de la señora María Elizabeth G., M., y su hijo J., A., C., G., de 10 años de edad, vecinos de la colonia Primero de Mayo de esta ciudad, quienes presentaban lesiones en el abdomen.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para recolectar los indicios, después fueron al nosocomio para entrevistarse con la fémina e iniciar la carpeta de investigación.