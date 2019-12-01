Cinco menores de edad resultaron lesionados durante incendio en la colonia Leandro Valle de Cajeme, Sonora; tres se encuentran graves

Cajeme, Sonora, a 5 de enero de 2026.- Cinco menores de edad sufrieron quemaduras severas a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia Leandro Valle, en la comisaría de Esperanza, dentro del municipio de Cajeme, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de auxilio. Tres de los afectados presentan lesiones de alta gravedad y necesitarán atención médica especializada fuera de la localidad, debido a la magnitud de las quemaduras.

Según datos proporcionados por la organización Shriners, los niños presentan afectaciones en más del 40 por ciento de la superficie corporal, con lesiones principalmente de segundo y tercer grado. Como parte del protocolo médico, este lunes el menor Oliver Elian, de 12 años, será trasladado a Sacramento, California, para continuar su tratamiento en un hospital especializado. Por su parte, Ángel, de 14 años, será enviado al Hospital Militar de Hermosillo, donde recibirá atención de alta complejidad.

El estado de salud más crítico corresponde a Jorge Eliot, quien permanece internado en el IMSS Bienestar de Ciudad Obregón, ya que complicaciones médicas impiden, por el momento, su traslado a otra unidad hospitalaria. En tanto, los otros dos menores continúan bajo vigilancia médica, a la espera de evaluar su evolución.

El siniestro ocurrió en un domicilio particular y fue controlado oportunamente por bomberos y paramédicos, quienes lograron sofocar las llamas y rescatar a los menores lesionados. De manera preliminar, las autoridades indicaron que el incendio pudo haberse originado por el uso de una hornilla de leña, aunque las investigaciones continúan para determinar la causa exacta.

El Gobierno Municipal de Cajeme informó que mantiene un seguimiento constante del caso, en coordinación con instituciones de salud y organismos de apoyo, con el objetivo de asegurar la atención médica necesaria y el acompañamiento integral a la familia afectada.