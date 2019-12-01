Militares cubanos de élite cuidaban a Maduro: 32 murieron en operativo de EEUU y queda al descubierto quién sostenía al régimen 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 19:52:59

La Habana / Caracas / Washington, a 5 de enero de 2026.- La captura de Nicolás Maduro no solo significó el colapso del régimen chavista, sino la exposición brutal de una verdad largamente negada: la seguridad y supervivencia del poder en Venezuela estaban en manos de militares cubanos de élite. El gobierno de Cuba confirmó que 32 de sus elementos armados murieron durante el operativo militar estadounidense ejecutado en la madrugada del sábado. No eran civiles ni asesores. Eran miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, desplegados en Venezuela en “misiones oficiales”.

La madrugada del ataque

De acuerdo con reconstrucciones preliminares, la operación se desató con golpes de precisión contra puntos estratégicos ligados a la seguridad presidencial, buscando romper comunicaciones y aislar al círculo más cercano de Maduro.

Cuando se activaron las alertas, el primer anillo en reaccionar no fue venezolano, sino cubano. Ahí se encontraban los militares de élite enviados desde La Habana, encargados de contener el avance, resistir y ganar tiempo.

El propio gobierno cubano admitió que sus hombres ofrecieron “férrea resistencia” y que murieron en combate directo o como resultado de bombardeos, lo que confirma que estaban en la primera línea de defensa y no en funciones secundarias.

No eran escoltas: Eran el núcleo duro

Lejos de ser simples guardaespaldas, los cubanos cumplían tareas clave, entre ellas la protección directa de Maduro, el control del entorno militar y político, y la detección de conspiraciones internas.

La resistencia más organizada durante el operativo, según reportes periodísticos, provino precisamente de este personal cubano, mientras unidades venezolanas quedaban desarticuladas o sin mando claro.

Con el anillo de seguridad roto y tras horas de tensión, Maduro fue localizado y capturado.

Estados Unidos aseguró que no registró bajas propias, mientras que Venezuela guardó silencio y no actualizó cifras oficiales de muertos.

Cuba, en contraste, decretó dos días de duelo nacional.

“Estaban protegiendo a Maduro”

El presidente Donald Trump afirmó que “muchos cubanos murieron” y que se encontraban protegiendo a Maduro. Para el senador Marco Rubio, el episodio confirma que detrás del gobierno venezolano operaba Cuba, no solo como aliado ideológico, sino como estructura real de control, inteligencia y seguridad.

Aunque Cuba confirmó 32 muertos, versiones periodísticas señalan que la cifra total de fallecidos podría rondar los 40, incluyendo personal venezolano. Ninguna autoridad ha presentado aún un balance definitivo.

Lo que sí quedó claro es una realidad imposible de ocultar: Maduro no cayó solo. Cayó protegido por soldados extranjeros que murieron combatiendo por él.