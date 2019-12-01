Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre 2026.- El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, asistió a la ceremonia de graduación de nuevas y nuevos elementos de Policía y Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, encabezada por el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, como parte del fortalecimiento de las corporaciones encargadas de la seguridad en la capital.

Durante sus intervenciones, tanto el presidente municipal como el secretario de Seguridad Pública Municipal Juan Luis Ferrusca reconocieron la labor del Fiscal General y el trabajo desarrollado por la Fiscalía General del Estado, destacando los resultados alcanzados mediante Sinergia por Querétaro, estrategia que ha fortalecido la coordinación entre instituciones y las acciones conjuntas para combatir la incidencia delictiva.

La participación del Fiscal General en esta ceremonia refrenda el compromiso de mantener y fortalecer el trabajo en Sinergia interinstitucional, particularmente con las corporaciones de seguridad municipales, cuya colaboración resulta fundamental para consolidar las acciones de investigación, prevención y combate al delito.

La Fiscalía General del Estado continuará impulsando los mecanismos de Sinergia por Querétaro, mediante una coordinación permanente con las instituciones de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la seguridad, la procuración de justicia y la tranquilidad de las familias queretanas.