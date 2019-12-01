Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 13:05:38

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre 2026.- Como Jesse Reynaldo “N”, de 45 años, propietario del mini súper La Fuente, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos este jueves en el referido negocio, localizado en la colonia López Mateos de esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de jueves un hombre fue asesinado a balazos en la referida tienda de abarrotes, ubicada en la avenida López Mateos de la colonia del mismo nombre.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado como Jesse Reynaldo “N”, de 45 años, propietario del mini súper La Fuente.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de dar con la identidad y paradero de los responsables del hecho criminal.