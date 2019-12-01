Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 13:56:48

El Marqués, Querétaro, a 19 de noviembre 2026.- La madrugada de este jueves, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera 200, en donde se reportó una aparatosa salida de camino, la cual dejó severos daños materiales.

Fue cerca de las 02:00 horas, a la altura del panteón de La Cañada, en el municipio de El Marqués, en donde un auto perdió el control, por el aparente exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, sale del camino, se impacta contra una barda de una vivienda, la cual cae sobre un vehículo estacionado y posteriormente, el protagonista, quedó sobre otro auto que se encontraba en la zona.

Al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil del municipio de El Marqués, quienes al llegar, valoraron al conductor del auto, y determinaron que no presentaba heridas graves.

La vialidad fue cerrada por autoridades, mientras tomaban conocimiento y posteriormente se realizaban maniobras, para retirar el vehículo, que protagonizó el accidente.