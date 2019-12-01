Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 14:00:56

Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre 2026.- En pérdida total quedó un auto, luego de incendiarse la tarde de este jueves, en Prolongación Bernardo Quintana, a la altura de la zona industrial Benito Juárez.

El vehículo circulaba con dirección al acceso III, , sin embargo, al estar a la altura del viaducto, comenzó a incendiarse, por lo que, de inmediato, se salvaguardó.

Tras registrarse el incendio, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron labores para sofocar el fuego, el cual consumió al vehículo.

La vialidad fue abanderada, por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del incendio.