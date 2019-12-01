Fin de semana violento en Guanajuato deja al menos 13 víctimas mortales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 10:47:29

Guanajuato, Guanajuato, a 16 de marzo 2026.- Al menos 13 personas perdieron la vida a causa de ataques armados registrados en el estado de Guanajuato durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

De acuerdo con información oficial, en Pénjamo, dos adultos y un niño de 3 años fueron asesinados cuando se encontraban afuera de un domicilio.

Mientras tanto, en Villagrán ultimaron a tres jóvenes, identificados como Emilio, Jonathan y Antonio, cuando platicaban en una esquina de la comunidad Mexicanos.

En la ciudad de León, una pareja perdió la vida cuando fueron interceptados en la colonia Nuevo León, por sujetos a bordo de motocicletas que abrieron fuego en su contra.

En Irapuato se registró el homicidio de tres personas en dos hechos distintos: en la colonia El Comunal asesinaron a dos hombres e hirieron a otro mientras que en la colonia El Refugio mataron a un hombre identificado como Guillermo.

Por último, en el municipio de Salamanca, asesinaron a un hombre en la vía pública, en tanto que en Valle de Santiago finaron a un hombre identificado como Marcos.