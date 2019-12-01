FGR quema más de una tonelada de estupefaciente en operativo en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 21:40:13

Chilpancingo, Gro., a 20 de agosto de 2025.— En un operativo conjunto con fuerzas federales, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de una tonelada de estupefaciente asegurada en el estado de Guerrero, como parte de las acciones contra el narcotráfico en la región.

La diligencia se realizó en el poblado de Xocomanatlán, en Chilpancingo de los Bravo, donde personal especializado supervisó la quema de una tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de cocaína, además de la destrucción de 203 objetos del delito vinculados a la carpeta de investigación.

El procedimiento estuvo encabezado por un agente del Ministerio Público Federal (MPF), con la verificación del Órgano Interno de Control, el cual certificó el pesaje, conteo e identificación de la sustancia antes de su incineración.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La FGR informó que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados para desarticular la logística de transporte de drogas ilícitas en Guerrero, entidad considerada uno de los puntos estratégicos de operación de grupos criminales.