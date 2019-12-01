FGR quema casi 6 millones de cigarros ilegales y destruye estupefacientes en Campeche

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 20:26:16

Campeche, Camp., a 12 de septiembre de 2025. – En un operativo de control y legalidad, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de cinco millones 800 mil cigarros apócrifos, además de marihuana y diversos objetos asegurados como parte de investigaciones federales.

La diligencia fue organizada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche y tuvo lugar en las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería de la XXXIII Zona Militar, con la supervisión de personal del Órgano Interno de Control, de la Policía Federal Ministerial y de peritos de la institución.

De acuerdo con la FGR, en total se incineraron cinco millones 898 mil 600 cigarros ilegales, junto con 246 gramos de marihuana y 108 objetos vinculados a delitos, todos relacionados con 13 carpetas de investigación que se encontraban bajo resguardo ministerial.

La dependencia subrayó que estas acciones forman parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, al garantizar el destino legal de los bienes incautados y su eliminación definitiva para evitar que regresen al mercado ilegal.