FGR obtiene 25 sentencias y destruye más de 90 kilos de estupefacientes durante octubre en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 20:03:08

Morelia, Mich., a 7 de noviembre de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) dio un contundente golpe a la delincuencia organizada en Michoacán durante el mes de octubre, dejando tras de sí una estela de sentencias, procesos judiciales y toneladas de droga reducidas a cenizas.

De acuerdo con reportes oficiales, la FGR, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), logró sentencias contra 25 personas, derivadas de 24 investigaciones que avanzaron hasta la etapa de procedimiento abreviado. Además, 38 presuntos delincuentes fueron vinculados a proceso por delitos federales, mientras 28 carpetas con detenidos y 20 más sin captura fueron judicializadas.

La ofensiva legal no se detuvo ahí: la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutó 681 mandamientos ministeriales y 11 judiciales, marcando una operación de gran escala que abarcó todo el territorio michoacano.

Pero el golpe más visual llegó con la incineración masiva de droga y material delictivo, una escena que simbolizó el poder de fuego de la justicia federal:

Más de 90 kilos de metanfetamina,

Cinco kilos de marihuana,

Más de 120 gramos de cocaína,

72 psicotrópicos,

90 piezas de indumentaria policial apócrifa,

Así como mantas, inhibidores de señal, chalecos, mochilas, bidones, ponchallantas, motosierras y hasta dos embarcaciones vinculadas a actividades criminales.

Todo ello fue reducido a cenizas bajo estrictos protocolos de seguridad, en presencia de autoridades federales y representantes ministeriales.

En materia de justicia restaurativa, la institución también destacó la obtención de cuatro acuerdos reparatorios que sumaron 316 mil pesos, destinados a compensar económicamente a las víctimas de diversos delitos.