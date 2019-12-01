FGR Michoacán endurece acciones: 40 sentencias, decomisos millonarios y toneladas de estupefacientes destruidas en septiembre

Morelia, Mich., a 9 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán cerró septiembre con resultados contundentes en su lucha contra la delincuencia: 40 personas fueron sentenciadas, se incineraron drogas y objetos del delito, y se cumplieron más de 500 mandamientos ministeriales en todo el estado.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), las sentencias se lograron gracias a procedimientos abreviados derivados de 22 investigaciones federales. Además, 28 personas fueron vinculadas a proceso y se judicializaron más de 60 casos, relacionados con delitos como portación ilegal de armas, narcotráfico y otros contemplados en el Código Penal Federal.

Las labores de inteligencia e investigación de la Policía Federal Ministerial (PFM) fueron determinantes: se ejecutaron 563 mandamientos ministeriales y 13 judiciales, un reflejo del seguimiento puntual que las autoridades mantienen sobre los grupos delictivos en la región.

Uno de los hechos más relevantes fue la incineración de drogas y materiales ilícitos: más de 91 litros de metanfetamina líquida, 13 kilos de metanfetamina sólida, casi seis kilos de marihuana, 17 gramos de cocaína, y más de seis mil psicotrópicos. También se destruyeron 165 piezas de equipo táctico y objetos utilizados en delitos, entre ellos chalecos antibalas, inhibidores de señal y ponchallantas.

En el ámbito de la justicia restaurativa, la FGR también reportó avances: ocho acuerdos reparatorios permitieron devolver más de 51 mil pesos a las víctimas, promoviendo soluciones alternativas y la reparación del daño.

