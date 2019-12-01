FGR logra vinculación contra célula de 18 sujetos, tras enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 14:44:58

Ciudad de México, a 5 de abril de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso a 18 personas detenidas en Nayarit por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la dependencia, las detenciones se realizaron durante un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Nayarit. Durante las acciones, los ahora imputados presuntamente abrieron fuego contra los agentes, lo que derivó en su captura.

En el lugar también fueron aseguradas 12 armas largas, tres mil 492 cartuchos útiles, diversos cargadores, equipo táctico y artefactos explosivos.

Tras las detenciones, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante el juez los datos de prueba correspondientes, con los que se obtuvo la vinculación a proceso de Carlos “N”, Adolfo “N”, José “N”, Indalecio “N”, Edwin “N”, Marcos “N”, José “N”, Ricardo “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Luis “N” e Israel “N”, por su probable responsabilidad en portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con la agravante de actuar en grupo.

En tanto, Samuel “N”, José “N”, Miguel “N”, Carlos “N”, José “N” y Juan “N” fueron vinculados por la presunta posesión de cartuchos y cargadores también considerados de uso exclusivo.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva oficiosa para todos los imputados, quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social número 4, ubicado en Nayarit, mientras se desarrolla el proceso judicial. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas señaladas se consideran inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.