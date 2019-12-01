FGR logra prisión preventiva para cinco detenidos con más de 4.7 toneladas de estupefaciente en altamar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 18:53:11

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2026.– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la imposición de prisión preventiva oficiosa contra cinco personas detenidas en altamar cuando transportaban un cargamento millonario de droga, como parte de una operación coordinada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Los imputados, identificados como Jorge “N”, Julio “N”, José “N”, Ricardo “N” y Gerardo “N”, fueron interceptados a bordo de una embarcación que navegaba entre Cabo San Lucas, Baja California Sur, y la Isla Clarión. Durante la acción, autoridades federales aseguraron 188 bultos que contenían más de cuatro toneladas 700 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes detectaron y aseguraron la embarcación en aguas internacionales, para posteriormente poner a disposición del Ministerio Público Federal tanto a los detenidos como el narcótico decomisado.

En audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó el caso ante un juez federal. Luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional, la autoridad judicial determinó dictar prisión preventiva oficiosa contra los cinco imputados, mientras se resuelve su situación jurídica.

La FGR reiteró que, conforme a la ley, las personas señaladas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.