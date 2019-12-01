Ultiman a tiros a dos personas en la comunidad La Cantera de Tangamandapio, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 20:08:25

Santiago Tangamandapio, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Dos masculinos fueron asesinados a balazos en la comunidad de La Cantera, por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ya investigan el hecho.

Respecto al hecho se conoció que aproximadamente a las 21:00 horas del lunes, agentes de la Policía Comunal fueron alertados sobre dos personas atacadas a balazos en la calle Venustiano Carranza, en el Barrio de La Orilla.

Los uniformados acudieron a verificar el reporte, pero no encontraron a los afectados, solo rastros de sangre y algunos casquillos percutidos calibre 7.62x39 mm.

Algunas personas que se encontraban en el sitio indicaron que por usos y costumbres los dos fallecidos Marcelino Diego M., y Luis Arnulfo S., fueron levantados por sus familiares quienes los canalizaron a sus domicilios.

El hecho fue reportado a la Fiscalía General del Estado, por lo que personal Especializado acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizar las actuaciones correspondientes.

Familiares de las víctimas no permitieron que fueron llevadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense para loa estudios correspondientes.