FGR investiga en Querétaro a Gabito Ballesteros por portación de arma y resistencia de particulares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 16:25:09

Querétaro, Qro., 14 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por la posible comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el diverso ilícito de desobediencia y resistencia de particulares.

Lo anterior, con motivo de la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal (MPF), por parte de elementos de la Policía Estatal, de las personas identificadas como Gabriel "N", Omar "N", Jorge "N", Flavio "N" y Jaime "N".

De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), la intervención se realizó en horas recientes en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, cuando cinco personas abordaron un vehículo tipo camioneta en cuyo interior se visualizó un arma de fuego; posteriormente fueron localizados y asegurados una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

Por lo anterior, la Fiscalía Federal en el estado de Querétaro, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), realiza las diligencias para esclarecer los hechos, verificar la existencia de permiso para la portación del arma localizada y determinar en las próximas horas la situación jurídica de las personas puestas a disposición.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.