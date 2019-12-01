Detienen en Uruapan, Michoacán a sujeto buscado por autoridades de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 11:55:09

Uruapan, Michoacán, a 14 de noviembre 2026.— Aarón “N”, alias “El Sargento”, quien era buscado por autoridades del estado de Querétaro por su presunta participación en la comisión de los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa,”, fue detenido por agentes de la Guardia Civil en este municipio.

Sobre el particular, la dependencia informó que, el detenido contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes relacionadas con los referidos delitos.

Su captura ocurrió durante recorridos de prevención del delito y vigilancia en los que participaron corporaciones federales, estatales y municipales.

Tras la detención, Aarón “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para dar seguimiento al cumplimiento de los mandamientos judiciales y determinar su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen en Querétaro.