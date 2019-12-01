En Apatzingán, Michoacán, la GC detiene a dos y aseguran decenas de bolsas con estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 14:56:39

Apatzingán, Michoacán, a 14 de noviembre 2026.— Como resultado de un operativo conjunto de personal de la Guardia Civil y la Policía Municipal, dos individuos fueron detenidos y se aseguraron 22 bolsas plásticas que contenían metanfetamina.

Al respecto se informó que con base en la información oficial, los ahora requeridos tenían en su poder los envoltorios al momento de su detención, por lo que ambos fueron detenidos por la presunta comisión de delitos contra la salud y los que resulten.

Los dos hombres, junto con las bolsas aseguradas, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que se realicen las investigaciones q que haya lugar y se determine su situación jurídica.