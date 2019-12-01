Israel Vega Rodríguez supervisa sistemas de seguridad institucional de la FGE

Israel Vega Rodríguez supervisa sistemas de seguridad institucional de la FGE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 11:22:04
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Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre 2027.- Con la finalidad de fortalecer la seguridad institucional y mejorar los mecanismos de vigilancia, el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado de Despacho, Israel Vega Rodríguez, supervisó el funcionamiento del Centro de Monitoreo y Control de Comunicaciones de la Dirección de Seguridad Institucional.

Sobre el particular se informó que durante el recorrido, acompañado por el Director de Seguridad Institucional, Juan Eulogio Sandoval Vargas, el Encargado de Despacho verificó de manera directa la operación de los sistemas de videovigilancia instalados en los distintos edificios de la Fiscalía General del Estado.

La supervisión permitió conocer el funcionamiento de las herramientas tecnológicas destinadas al monitoreo de las instalaciones, así como identificar áreas de oportunidad para fortalecer los procesos de vigilancia, atención y respuesta ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo al personal, las instalaciones o a las personas usuarias.

En este marco, personal de Seguridad Institucional presentó las necesidades operativas de la Unidad y planteó acciones encaminadas a optimizar los procesos internos y fortalecer las capacidades de monitoreo.

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