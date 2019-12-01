PRD Michoacán acompañará a Carlos Torres Piña en sus recorridos como coordinador de la 4T

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 12:19:58

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre del 2026.- El Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD) habrá de acompañar a Carlos Torres Piña en sus recorridos como Coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, así lo confirmó Octavio Ocampo, promotor del proyecto para recuperar la grandeza de Michoacán.

En conferencia de prensa, el perredista señaló que el día viernes en asamblea se determinó que la política de alianzas del partido sea limitarla a solamente partidos de izquierda y fuerzas progresistas del estado.

“Los siguientes diálogos entre las fuerzas políticas deberán construirse preferentemente con estas fuerzas que hoy representan a la izquierda en Michoacán y en el país”, dijo.

Recalcó que ningún acuerdo deberá reducirse a la distribución de candidaturas o posiciones, sino que deberá haber propuesta, planes de trabajo, así como compromisos públicos que sean sujetas a seguimiento entre las distintas fuerzas políticas.

“Nunca seremos solamente una estructura electoral. Queremos y somos una fuerza política que aporta ideas, que aporta propuestas”.

Octavio Ocampo destacó que los recorridos del PRD Michoacán terminarán el segundo domingo de diciembre en un evento público, por lo que hizo el llamado a Torres Piña para que también los acompañe, además de participar en los foros temáticos para la construcción de propuestas por Michoacán.