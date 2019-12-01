Detienen a 4 tras enfrentamiento en Tlaquepaque, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 11:48:39

Tlaquepaque, Jalisco, a 14 de noviembre 2026.- La Policía Municipal de Tlaquepaque, Jalisco logró detener a cuatro sujetos armados, tras un enfrentamiento en la colonia Haciendas de San José.

Según la información oficial, los elementos policiacos se movilizaron al sitio tras recibir múltiples reportes de hombres que realizaban disparos al aire en la vía pública sobre el cruce de la avenida Parota y la avenida del Cedro.

Por su parte, medios locales mencionaron que a su llegada, los agentes ubicaron a los sospechosos, quienes, al notar la presencia oficial abrieron fuego contra los uniformados.

“Al arribo de nuestra unidad primer respondiente se percata de cuatro personas del sexo masculino, las cuales todavía en ese momento realizan algunas detonaciones, por lo que los compañeros solicitan el apoyo de más unidades, logrando asegurar a cuatro personas mayores de edad, así como dos armas cortas: una al parecer calibre .40 y una .380”, detalló Guadalupe Ramírez, elemento de la Policía Municipal de Tlaquepaque.

Los cuatro detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.