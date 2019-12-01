FGE y Sistema Penitenciario de Michoacán fortalecen coordinación en materia de Justicia Restaurativa

FGE y Sistema Penitenciario de Michoacán fortalecen coordinación en materia de Justicia Restaurativa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:42:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- Con el propósito de dar seguimiento a los compromisos generados durante el Foro Interinstitucional “Transforma tu Fiscalía”, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), sostuvo una reunión de trabajo con la Coordinación del Sistema Penitenciario en Michoacán.

En el encuentro, Alejandro Villaverde Reyes, Coordinador del CMASC, reafirmó la disposición institucional para reforzar esfuerzos conjuntos en materia de Justicia Restaurativa, así como para compartir programas, estrategias y acciones que permitan consolidar un modelo de atención integral, poniendo al centro la reparación del daño y la reconstrucción de la convivencia social.

Por su parte, Elfega Rojas Calderón, directora de Programas de Justicia Restaurativa del CMASC, informó que se ha programado una nueva reunión con la Dirección de Medidas Cautelares, con la finalidad de designar a la persona enlace responsable de dar seguimiento puntual a las condiciones impuestas por el Juez en los casos de suspensión condicional del proceso. Esta coordinación permitirá cumplir de manera conjunta con las obligaciones establecidas y fortalecer el acompañamiento institucional.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes, Elías Sánchez García, Coordinador del Sistema Penitenciario en Michoacán y Evangelina Raya Arreola, Directora del Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, con quienes se acordó seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la aplicación de la justicia restaurativa para resarcir daños y promover la reinserción social.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Informa la Secretaría de Marina sobre acciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Fallece al ser atropellado en colonia Miguel Hidalgo de Querétaro
En solo 11 días, autoridades decomisan 42 vehículos y capturan a 17 presuntos implicados en delitos como parte del Plan Michoacán
Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran mercancía robada con violencia a distribuidora
Más información de la categoria
Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres
Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Tres hombres de Tabasco desaparecen tras acudir a mitin de Sheinbaum; uno aparece sin vida
Grecia Quiroz lanza advertencia a Harfuch: no enviar a policías que extorsionen tras denuncias
Comentarios