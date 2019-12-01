FGE y Sistema Penitenciario de Michoacán fortalecen coordinación en materia de Justicia Restaurativa

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- Con el propósito de dar seguimiento a los compromisos generados durante el Foro Interinstitucional “Transforma tu Fiscalía”, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), sostuvo una reunión de trabajo con la Coordinación del Sistema Penitenciario en Michoacán.

En el encuentro, Alejandro Villaverde Reyes, Coordinador del CMASC, reafirmó la disposición institucional para reforzar esfuerzos conjuntos en materia de Justicia Restaurativa, así como para compartir programas, estrategias y acciones que permitan consolidar un modelo de atención integral, poniendo al centro la reparación del daño y la reconstrucción de la convivencia social.

Por su parte, Elfega Rojas Calderón, directora de Programas de Justicia Restaurativa del CMASC, informó que se ha programado una nueva reunión con la Dirección de Medidas Cautelares, con la finalidad de designar a la persona enlace responsable de dar seguimiento puntual a las condiciones impuestas por el Juez en los casos de suspensión condicional del proceso. Esta coordinación permitirá cumplir de manera conjunta con las obligaciones establecidas y fortalecer el acompañamiento institucional.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes, Elías Sánchez García, Coordinador del Sistema Penitenciario en Michoacán y Evangelina Raya Arreola, Directora del Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, con quienes se acordó seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la aplicación de la justicia restaurativa para resarcir daños y promover la reinserción social.