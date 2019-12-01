FGE rescata a canino en condiciones de abandono y maltrato en Tarímbaro; investigan a responsables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 19:48:40
Tarímbaro, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) intervino en el conjunto habitacional El Trébol, en Tarímbaro, para rescatar a un perro que se encontraba en condiciones de maltrato, informaron autoridades. La acción fue realizada por personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, luego de recibir una denuncia formal sobre la situación del canino.

Al llegar al lugar, los investigadores encontraron al animal encadenado con un candado que le impedía moverse y sin acceso a agua ni alimento. Durante la revisión del inmueble también se localizaron restos óseos de otro perro, aparentemente fallecido por falta de cuidado y cubiertos con cal, lo que evidencia un historial de maltrato en la propiedad.

El canino rescatado fue trasladado de inmediato al Instituto Moreliano de Protección Animal, donde recibió atención veterinaria y valoración de su estado de salud. Las autoridades señalaron que continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

El operativo refuerza los protocolos de protección animal en Michoacán, subrayando la labor de la FGE para atender denuncias de maltrato y garantizar el bienestar de los animales en riesgo.

Noventa Grados
