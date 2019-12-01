FGE reporta aumento en cateos, órdenes de aprehensión y detenciones durante 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 16:43:00

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho, informó que Israel Vega Rodríguez informó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha fortalecido durante 2026 sus acciones de investigación y persecución del delito, con incrementos en el cumplimiento de órdenes de cateo y aprehensión, así como en el número de personas detenidas.

Sobre el particular se informó que en rueda de prensa en la que participó junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, Vega Rodríguez presentó un balance de los resultados de la institución, entre los que destacó el avance en el cumplimiento de mandamientos judiciales relacionados con delitos de alto impacto.

En materia de extorsión, durante septiembre se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión, frente a dos ejecutadas en el mismo mes de 2025 y una en 2021.

El Vicefiscal resaltó también los resultados en materia de sentencias. A través de juicios se impusieron mil 127 años de prisión y se determinaron 2 millones 307 mil 448 pesos por concepto de reparación del daño.

A estas cifras se sumaron 23 sentencias mediante procedimiento abreviado, con 136 años y ocho meses de prisión y 614 mil 671 pesos con 23 centavos por reparación del daño.

En conjunto, durante septiembre se alcanzaron mil 263 años y ocho meses de penas privativas de la libertad, además de 2 millones 922 mil 119 pesos con 23 centavos en reparación del daño a favor de las víctimas.

Respecto de los resultados acumulados de enero a septiembre, Vega Rodríguez informó que la FGE pasó de 613 órdenes de cateo cumplimentadas en 2025 a 880 en 2026, lo que representa un incremento de 43.6 por ciento.

En el mismo periodo, las órdenes de aprehensión ejecutadas aumentaron de 976 a mil 197, equivalente a un crecimiento de 22.6 por ciento. Asimismo, el número de personas detenidas pasó de 504 a 3 mil 232.

El Encargado del Despacho señaló que estos avances derivan del fortalecimiento de las capacidades de investigación y de la coordinación operativa con instituciones estatales y federales.

Finalmente, refrendó el compromiso de la FGE de mantener el trabajo interinstitucional, fortalecer la investigación de los delitos y generar resultados que garanticen a las víctimas su derecho de acceso a la justicia.